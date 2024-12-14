Şişli'de korkutan yangın! Evcil hayvanlarını kurtardılar

Yayınlanma: 14.12.2024 - 19:12

Güncelleme: 14.12.2024 - 19:12

Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, çatıdan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle sokağa çıktı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dairelerde oluşan yoğun duman tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.