Şişli'de korkutan yangın! Evcil hayvanlarını kurtardılar

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında, bina sakinleri dumandan etkilenen kedi ve köpeklerini panikle dışarı taşıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şişli'de korkutan yangın! Evcil hayvanlarını kurtardılar
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 19:12

Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, çatıdan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle sokağa çıktı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dairelerde oluşan yoğun duman tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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