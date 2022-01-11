Şişli'de restoranda yangın

11 Ocak 2022 Salı, 06:06

Yangın saat 05.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesinde bulunan bir restoranın asma katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında restoranda hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.