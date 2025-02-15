Şişli’de rezidans projesine tepki
İstanbul Şişli’de Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir arsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “rezerv yapı alanı” ilan edildi.
Taşyapı İnşaat’ın söz konusu alana 72 katlı bir rezidans yapılacağı ifade edildi. Tepkiler üzerine plan revize edildi. Alana 30 ve 27 kattan oluşan iki bloklu bir yapı ve bir alışveriş merkezi inşa edileceği öğrenildi. Alanda iş makineleri çalışırken Şişli Kent Konseyi dün Şişli Belediye Başkanlığı binası önünden Taşyapı’nın şantiyesine yürüyüş düzenledi. Şantiye önünde Konsey Yürütme Kurulu Üyesi Güler Dağıdır’ın okuduğu basın açıklamasında 25 Mayıs 2024’te Taşyapı’nın Şişli Belediyesi ana binasının arka kapısında yer alan şantiye alanından çıkan bir kamyonun bir yurttaşın yaşamını yitirmesine neden olduğu belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine seslenen Dağıdır, “Şişli halkının can güvenliği Taşyapı tehdidi altındadır” dedi. Dağıdır, “Şişli’de son kalan kamusal alanları ranta kurban etmeyin. Şişli halkına nefes alabileceği yeşil alanları koruyun, afet toplama alanları yaratın” ifadelerini kullandı. CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ise Şişli’deki birçok yapının eski olduğunu ifade ederek rant odaklı projelerin değil, yurttaşın öncelenmesi gerektiğini söyledi.
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