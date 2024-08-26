Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı: 4 defineci suçüstü yakalandı!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:34

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi’nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde 23 Ağustos’ta saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, bir mezarın 6 metre kadar kazıldığı belirlenirken ayrıca 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz bulundu. Şüpheli tespitine yönelik araştırmada ise, 4 şüphelinin mezarlığa 2 ayrı araç ile Küçükçekmece’den geldiği tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler, 25 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli N.S. ve V.Ş.’nin adreslerinde yapılan aramalarda, 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerin mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, kazıyı da bu sebeple gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları belirlenen şüpheliler hakkında ‘ibadethane ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.