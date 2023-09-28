Şişli'de sele kapılan kadın kurtarıldı
Şişli'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından sokaklar adeta nehre döndü. Sel sularına kapılan bir kadın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Şişli'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklar nehre dönüştü. Şehit Er Namlı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Yokuş aşağı sürüklenen kadın çevrede bulunanlar tarafından kurtarılırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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