Şişli’de sokakta sevgilisiyle yürürken silahlı saldırıya uğradı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 11.05.2024 - 16:00

İstanbul Şişli’de, kuyumcu Suat Gonçe, kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada, kendisini bekleyen Selçuk A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Sağ ayağından yaralanan Gonçe ile saldırganın olaydan kısa süre önce telefonda tartıştığı öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 21.30 sıralarında, Kuştepe Mahallesi Benek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kuyumcu olduğu öğrenilen Suat Gonçe, sokakta kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada, kendisini bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkasından gelerek Gonçe’yi sağ ayağından vuran şüpheli, geldiği yöne koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekip çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı Suat Gonçe, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Gonçe’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganı tespit etmek için çalışmalara başlayan polis, kız arkadaşı M.H.A.’dan, Suat Gonçe’nin olay öncesi tanımadığı bir kişiyle telefonda tartıştığını öğrendi. Araştırma sonucu, Gonçe’nin telefonda tartıştığı kişinin Selçuk A. olduğunu tespit edildi. M.H.A. tarafından saldırgan olarak teşhis edilen Selçuk A., değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda bulunamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde şüpheli kişi, Suat Gonçe ve kız arkadaşı sokakta yürürken arkalarından yaklaşıyor. Saldırgan, silahla ateş edip kaçarken Gonçe'nin kız arkadaşı önce saldırganın peşinden koşuyor daha sonra geri dönüp yaralının yanına geliyor.