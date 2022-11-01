Şişli’de taksi çilesi: Bavullu 2 yolcuyu hiçbir taksici almadı

01 Kasım 2022 Salı, 16:08

Olay, Şişli Harbiye’de bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanlarında bavul bulunan 2 yolcu, Harbiye’den Kurtuluş’a taksiyle gitmek istedi.

Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen yolcuları taksi şoförleri ‘kısa mesafe’ gerekçesiyle aracına almadı. Taksi şoförleri indi bindi için kadın yolculardan 100 TL almak istedi.

Bunun üzerine 2 yolcu, şoförlere taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

Görüntülerde yolcular, taksicilerin kısa mesafe nedeniyle 100 lira ücret istediklerini, bunu kabul etmedikleri için taksiye binemediklerini söyledi.