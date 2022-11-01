Şişli’de taksi çilesi: Bavullu 2 yolcuyu hiçbir taksici almadı

Şişli’de yanlarında bavuluyla bekleyen 2 yolcu, yaklaşık 1 saat boyunca taksi bekledi. Yolcuların gideceği yer kısa mesafe olduğu için bazı taksi şoförlerinin indi bindi için 100 TL istediği iddia edildi.

IHA
01 Kasım 2022 Salı, 16:08
Şişli’de taksi çilesi: Bavullu 2 yolcuyu hiçbir taksici almadı
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Olay, Şişli Harbiye’de bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanlarında bavul bulunan 2 yolcu, Harbiye’den Kurtuluş’a taksiyle gitmek istedi.

Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen yolcuları taksi şoförleri ‘kısa mesafe’ gerekçesiyle aracına almadı. Taksi şoförleri indi bindi için kadın yolculardan 100 TL almak istedi.

Bunun üzerine 2 yolcu, şoförlere taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

Görüntülerde yolcular, taksicilerin kısa mesafe nedeniyle 100 lira ücret istediklerini, bunu kabul etmedikleri için taksiye binemediklerini söyledi.


Şişli yolcu Kısa mesafe

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