Şişli'deki Suriye Başkonsolosluğu önünde polis ablukası: Yollar kapatıldı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:42

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:57

Suriye'deki HTŞ yönetiminin aleviler başta olmak üzere çeşitli gruplara yönelik baskılarına karşı Türkiye'deki alevi dernekleri bugün 12.30'da Suriye Başkonsolosluğu önünde eylem çağrısı yaptı.

Eylem çağrısı üzerine ilçede 3 günlük eylem yasağı ilan edilirken emniyet ekipleri bölgeye yoğunlaştı.

Ekipler, güvenlik önlemlerini artırararak kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi.

KAPATILAN YOLLAR

Bu sabah 08.00 itibarıyla eylem sonuna kadar kapatılacak yollar, Maçka Caddesi-Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimi, Teşvikiye Caddesi-Maçka Caddesi kesişiminden Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye Sokak olarak belirlendi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi olarak duyuruldu.

''ALEVİ KATLİAMINA DUR DE'' EYLEMİ

Bazı Alevi dernekleri Suriye'de Esad Rejimi'nin devrilmesi sonrası HTŞ yönetiminin Alevi ve diğer öteki kesimlere yönelik baskı ve şiddetin arttığını dile getirmiş çeşitli eylemler düzenlemişti. Aleviler, son gelişen çatışmalarla birlikte katliam uyarısında bulunarak 9 Mart Pazar Günü Suriye Başkonsolosluğu önüne ''Suriye'deki Alevi Katliamına dur de'' sloganıyla eylem çağrısı yapmıştı.