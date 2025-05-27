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Sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandılar!

Sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandılar!

27.05.2025 11:59:00
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İHA
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Sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandılar!

Aydın’ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde 4 şüpheli şahıs sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada 1 adet el dedektörü ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan E.Y., H.A., O.B. ve A.A. adlı 4 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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