Tunç Soyer: Taziyelere yolladığımız pideler domatessiz gitmeye başladı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı öncesi ANKA Haber Ajansı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kentin gündemindeki önemli başlıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Başkan Soyer, tırmanan dolar kurunun yanı sıra akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki aşırı yükselişin belediye bütçelerine getirdiği yüke işaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dolar kurundaki tırmanış ile akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki yüksek artışın belediye bütçelerine büyük darbe vurduğunu belirterek, "Domates alamıyoruz. Çarpıcı bir örnek diye söylüyorum. İzmir'de, vefat eden vatandaşlarımızın taziyelerine pide göndeririz. Senelerdir bunu yapıyoruz. O pideler domatessiz gitmeye başladı. Çünkü domates almak için yaptığımız ihalede belirlenmiş fiyatı üretici veremiyor" dedi.

Fiyat artışlarının belediye hizmetlerine etkisini anlatan Soyer, şöyle konuştu:

"BELEDİYE MUTFAĞINDA DA BİR YANGINA SEBEP OLDU"

"Bizim de kamu kurumu olarak başka türlü almamıza imkan yok. Bu, sadece küçücük bir örnek. Bunun gibi o kadar çok şey var ki. Çıktığımız ihalelerde müteahhitler işi yarım bırakıyor, tasfiye etmek istiyor. Yeni ihalelere çıktığımızda müteahhit girmiyor. Belirsizlik nedeniyle tespit ettiğimiz yaklaşık maliyetlere katlanamayacağını düşünüyor. Bu ekonomik belirsizlik ve hayat pahalılığı her mutfakta bir yangına sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi mutfağında da bir yangına sebep oldu. Belediyemiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları dışında bir kurum değil ki. Bu memlekette yaşayan herkes nasıl mağduriyet yaşıyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi de tüm kurumsal kapasitesiyle büyük sıkıntılar içinde. Ama bunları aşacak gücümüz var. Halen uluslararası finans kuruluşları nezdindeki kredibilitemiz aynen duruyor. ‘3A’ olarak tarif edilen, güvenilir, yatırım yapılabilir seviyede olduğu tespit edilmiş derecelendirmeler devam ediyor"

"İzmirlilere şunu çok açık söylemek isterim; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve geleceği ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunları da aşacağız. Üç yılda neleri aşmadık biz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlüdür ve köklü bir kurumdur. Bu felaketlerin tahribatını yenebilecek güce sahiptir."

"HANGİ KARAR ÇIKARSA ÇIKSIN DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan, yaklaşık 12 milyar TL'ye mal olacak Buca Metrosu ile ilgili belirsizliklere de açıklık getiren Başkan Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararın 'iptal' anlamına gelmediğini söyledi.

Danıştay'a giden, İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'na ilişkin de bilgi veren Soyer, "Avrupa İmar Kalkınma Bankası ihaleyi kesinleştirdi ve onayladı. Orada bitmiş bir süreç var zaten. Danıştay'dan çıkacak karar ne olursa olsun kaldığımız yerden devam ediyoruz" diye konuştu.

Soyer, Danıştay'dan hangi karar çıkarsa çıksın 490 milyon euro tutarındaki uluslararası yatırımla yapılacak Buca Metrosu'nda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.