Yurttaş terliğini çıkarıp isyan etti: 'O ezik domatesi bile atmıyorlar artık'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:11

Eskiden davul zurna çaldığını daha sonrasında çekçek çektiğini fakat hükümetin buna da engel olduğunu anlatan yurttaş "Çekçeğimizi de davulumuzu da elimizden aldılar bize ekmek bırakmadılar. Pazarlarda attıkları artıkları toplayarak geçiniyorduk. Şimdi domates de 20-25 lira oldu, o ezik domatesi de atmıyorlar artık" derken çöpün kenarından bulup giydiği terliği ayağından çıkararak miting alanındaki yurttaşlara gösterdi.

Yurttaş, sözlerini "Bizim yapacağımız hiçbir şey kalmadı, artık dur demenin vakti geldi. Gözümüz açıldı" diyerek sonlandırdı.