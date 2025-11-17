Siteyi taklit etmişler: TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isterken dolandırıldılar!

Kamu kurumlarının internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların, Google üzerinden satın aldığı reklamlarla bu sahte sitelerin arama sonuçlarının en üst sırasına taşındığı ortaya çıktı.

BTK’nın engellemesine rağmen Google yeni açılan sahte siteleri en üstte göstermeye devam ediyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; son olarak TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başlattığı kampanya sitelerinin taklit edilerek vatandaşların dolandırıldığı ortaya çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılar tarafından başta 'TOKİ İlk Evim' ve '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

Vatandaşlar, site tasarımının profesyonel olması nedeniyle işleme devam ettiklerini ve dolandırıldıklarını belirtti.