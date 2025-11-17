Cumhuriyet Gazetesi Logo
Siteyi taklit etmişler: TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isterken dolandırıldılar!

Siteyi taklit etmişler: TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isterken dolandırıldılar!

17.11.2025 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Siteyi taklit etmişler: TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isterken dolandırıldılar!

Google’ın otomatik reklam onay sistemi, kamu kurumlarını taklit eden siteleri fark etmemesi nedeniyle TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşların reklam etiketiyle en üste çıkan sahte sayfalar üzerinden dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kamu kurumlarının internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların, Google üzerinden satın aldığı reklamlarla bu sahte sitelerin arama sonuçlarının en üst sırasına taşındığı ortaya çıktı.

BTK’nın engellemesine rağmen Google yeni açılan sahte siteleri en üstte göstermeye devam ediyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; son olarak TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başlattığı kampanya sitelerinin taklit edilerek vatandaşların dolandırıldığı ortaya çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılar tarafından başta 'TOKİ İlk Evim' ve '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

Vatandaşlar, site tasarımının profesyonel olması nedeniyle işleme devam ettiklerini ve dolandırıldıklarını belirtti. 

İlgili Konular: #TOKİ #dolandırıcılık