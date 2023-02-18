Sıtkı Kürüm son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 01:56

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 01:56

Karabağlar Belediyesi'nin kurucu başkanı olarak 2009-2014 yılları arasında görev yapan Kasım Sıtkı Kürüm için Karabağlar Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Kürüm'ün ailesinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediyesi Eski Başkanı Muzaffer Tunçağ, Karşıyaka Belediyesi Eski Başkanı Cevat Durak, Menemen Belediyesi Eski Başkanı Tahir Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, meclis üyeleri, Karabağlar Belediyesi çalışanlarıyla muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Selvitopu, Kürüm'ün insanı seven, dost canlısı yapısıyla her zaman hatırlanacağını söyledi. Kurucu belediye başkanlığı yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Böylesi değerli bir insandan belediye başkanlığını almaktan onur duymuştum. Karabağlar Sayın Kürüm'ü unutmayacak ve adını mutlaka yaşatacaktır. Bütün dostlarının, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum. Işıklar içinde uyusun!” dedi. Başkan Selvitopu, acılı günlerden geçtiğimizi vurgulayarak, depremde yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Kürüm'ün oğlu Uğur Kürüm de, yaslarını paylaşan herkese teşekkür etti. Kürüm'ün cenazesi daha sonra Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SITKI KÜRÜM KİMDİR?

1953 yılında doğan Sıtkı Kürüm, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu. Siyasi yaşamına 1973 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler üstlenerek başlayan Kürüm, 2002 yılında Konak İlçe Başkanı seçildi ve üç dönem bu görevi sürdürdü. Kürüm, 2004 yerel seçimlerinde Konak Belediyesi Meclis Grup Başkanlığı görevini yaptı. 2009 yılında CHP’den Karabağlar Belediye Başkanı olarak seçilen Kürüm, evli ve 3 çocuk babasıydı.

