Sivas Belediyesi 'rekor' diyerek paylaştı: 65 yaş kartıyla bir yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi

Sivas'ta 65 yaş üzere serbest kart sahibi Mehmet S., bir yılda 3 bin 365 kez halk otobüslerini kullandı. Mehmet S. ayrıca günlük 25 biniş rekorunun da sahibi oldu.

Sivas Belediyesi'nden esprili bir dille yapılan açıklamada, "Küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım maliyetinin yüzde 86'sının belediye tarafından yüzde 14'ünün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılandığı bilgisi verildi.

"ŞAMPİYON BELLİ OLDU"

Sivas Belediyesi'nin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"2025 Toplu Taşıma Şampiyonu belli oldu.

65 yaş üzeri serbest kart sahibi hemşehrimiz Mehmet S. 2025 yılında 3 bin 365 kez halk otobüslerimizi kullanarak adeta direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu.

Günlük 25 biniş rekoruna sahip olan hemşehrimize ilgisi için teşekkür ederiz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.

Not: Toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak olan yolcular, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir."