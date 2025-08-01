Resmi Gazete'de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı hükümlülerinden Adem Kozu’nun kalan cezası affedildi. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, yaptığı yazılı açıklamayla affa sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Sivas katliamı sanıklarına affın adı cezasızlık düzenidir. Bu karar, bir bireyin cezasının affı olmanın ötesinde, yıllardır sürdürülen sistematik bir cezasızlık politikasının yeni halkasıdır" denildi.

'YAKANLARI SAVUNANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ'

2 Temmuz 1993 günü, binlerce gericinin Madımak Oteli’ni kuşatıp, “yakın, yakın!” çığlıklarıyla 33 aydın, yazar, sanatçı ile iki otel çalışanını diri diri yaktığı anımsatılan açıklamada "Bu vahşet, Cumhuriyet tarihimizin karanlık bir kırılma noktasıdır. Bu yalnızca canlara değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ne var ki aradan geçen 32 yılda, adaletin yerini bulmadığını acıyla izliyoruz. Bugüne kadar birçok sanık serbest bırakılmış, firar ettirilmiş, zaman aşımına uğratılmış ya da affedilmiştir. Katliamın sanıklarının avukatları ise zamanla milletvekili, bakan, hatta Anayasa Komisyonu Başkanı yapılmıştır. Yani Sivas’ta yakanlar serbest bırakılmış, yakanları savunanlar ödüllendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'SANIKLAR ARASINDA AKP'NİN KURUCULARI VAR'

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sivas Katliamı’nın sanıklarının avukatlığını yapanlar arasında AKP’nin kurucuları, bakanları, genel başkan yardımcıları ve Meclis yöneticileri yer almıştır. Bugün bu affı imzalayan Cumhurbaşkanı, o dönemin siyasal mirasını da taşımaktadır. Bu nedenle yaşananlar münferit değil; bilinçli bir siyasal tercihin ürünüdür. Katliamın üstü örtülmekte, gerici-karanlık bir düzen kutsanmaktadır.

'HUKUK KATLİAMI'

Türkiye cezaevlerinde gerçekten hasta olan, hiçbir şiddet eylemine karışmamış seçilmiş belediye başkanları, akademisyenler ve hak savunucuları ağır koşullarda tutulurken; anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten hüküm giymiş kişilerin affedilmesi, açık bir hukuk katliamıdır. Sivas unutulmadı, unutturulmayacak. Katiller affedilse de, Sivas’ın hesabı sorulacak Bu cezasızlık düzeni yıkılacak, adalet mutlaka yerini bulacak."