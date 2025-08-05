Sivas'ta feci kaza... 4 işçi hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

4 ÖLÜ, 18 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı.

Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

1 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kazada uçurumdan yuvarlanan minibüsün altında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İşçinin cenazesi merdiven kullanılarak uçurumdan çıkarıldı

Sivas Valisi Şimşek, kazada son durumu "Suşehri Geminbeli'nde yapmış olduğu tek taraflı kazada son durum; malesef burada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 17 vatandaşımız da yaralı durumda. Tedavileri hem Numune Hastanemizde hem de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor" diyerek açıkladı.