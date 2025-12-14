Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdüründen acı haber: 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı

14.12.2025 16:33:00
Güncellenme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesi 28 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyündeki demir madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ın (66) cansız bedenine ulaşıldı.

Alandaki toprak ve kayaların iş makineleri yardımıyla başka bir yere alınmasının ardından ulaşılan cenaze, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Demir madeninin şantiye müdürü Sabri Yıldırım, Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmüş ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

İlgili Konular: #maden #Divriği

