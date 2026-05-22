Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas'ta hakları ödenmeyen işçiler camiye çıkarak eylem yaptı

Sivas'ta hakları ödenmeyen işçiler camiye çıkarak eylem yaptı

22.05.2026 12:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sivas'ta hakları ödenmeyen işçiler camiye çıkarak eylem yaptı

Sivas'ta Merkez Cami inşaatında çalışan işçiler, haklarının ödenmemesi nedeniyle cami kubbesine çıkarak eylem başlattı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sivas kent merkezinde yapımı devam eden Merkez Cami inşaatında çalışan işçiler, hak ettikleri ücretleri alamadıkları gerekçesiyle şantiyede eylem başlattı.

Uzun süredir maaşlarını ve hak edişlerini alamadıklarını belirterek iş bırakan işçiler, caminin kubbesine çıkarak "Yalana dolana gerek yok, altınterimizi istiyoruz" yazılı bir pankart astı. 

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine Merkez Cami inşaat alanına çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin olası bir gerginliğe karşı şantiye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

İşçilerin hak arayışı ve şantiyedeki bekleyişi devam ederken, ilgili kurum yetkililerinin ve yüklenici firma temsilcilerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. İşçiler, mağduriyetleri giderilene kadar taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

 

İlgili Konular: #sivas