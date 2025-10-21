Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas'ta kundaklama şüphesi... Yangını izleyen kişiye gözaltı!

21.10.2025 09:49:00
DHA
Kentte bulunan 2 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken, kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta Orhangazi Mahallesi 7'nci Sokak’ta 2 katlı binanın önündeki çardakta saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler önce alt kattaki M.A.’ya ait eve, ardından da üst kattaki M.Ş.'ye ait eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangında her iki katta da zarar oluştu.

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen A.K., çevredekilerin ihbarı üzerine kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

