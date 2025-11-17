Sivas’ta maden ocağında göçük

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı Köyü yakınlarında bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.
Göçük altında kalan kişinin kimliğine dairse henüz çelişkili haberler geliyor.
Bazı yerel haber siteleri toprak kayması sonucu oluşan göçükte 66 yaşında bir işçinin kaldığını iddia ederken, Rudaw'da yer alan haberde bir şirket yetkilisinin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.