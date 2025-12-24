Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 10:29:00
DHA
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında saat 07.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; köyden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan 58 AGV 495 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, yan yatarak devrildi.

Kazada şoför ile birlikte 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

