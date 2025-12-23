Kapıkule Gümrük Kapısı’nda feci kaza... Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı!

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görevli gümrük memuru Y.A., bir otomobilin aniden hareket etmesi sonucu iki aracın arasında kaldı. Yaralı memur, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün Türk vatandaşı bir gurbetçi olduğu öğrenildi. Sürücü, aracının otomatik vites olduğunu ve geri vites yerine yanlışlıkla ileri vitese taktığını söyledi.

Yaşanan kaza anı ise, gümrük sahasında bulunan gurbetçi yurttaşlar tarafından anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.