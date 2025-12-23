Kaza yapmıştı: Hülya Avşar'dan ilk açıklama

Hülya Avşar, Tarabya Sahili’nde otomobiliyle kaza yaptı. Kazanın, ünlü sanatçının fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Avşar, kazanın ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

10 Ekim’de kutladığı 62’nci yaş günü için kendisine hediye olarak aldığı yaklaşık 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle seyir halindeyken kontrolünü kaybeden Avşar, sahil yolunda kaza yaptı. Duvarın hemen arkasında denizin bulunduğu noktada yaşanan kazada, sanatçı son anda otomobilin denize uçmasını engelledi.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ölümün eşiğinden dönen Hülya Avşar’ın kazada ciddi hasar alan aracı daha sonra tamir edildi. Günler sonra yaşanan kazayla ilgili konuşan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Avşar paylaşımında, “Bugün haberlere konu olan kaza haberi yaklaşık 1,5 ay önce oldu. Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.