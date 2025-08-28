Sivas'ta yüzlerce yurttaş 'madene hayır' yürüyüşüne katıldı

Sivas’ın Zara İlçesi Dipsizgöl ve Çaylı köyleri yakınında işletilmek istenen stronsiyum tuzu (Selestit) madenine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı.

Madene karşı döviz ve pankartlarla yürüyen köylüler maden projesinin yaşam alanlarına, sularına ve kutsal bildikleri değerlere yönelik bir girişim olduğunu dile getirdi.

"GELECEKLERİNİ KORUMAK İÇİN" KARŞI ÇIKIYORLAR

Evrensel gazetesinin aktardığına göre, köylülerin bilirkişi keşfini izlemeleri zaman zaman polis ve jandarma tarafından engellenmek isterken, çeşitli gerginlikler yaşandı. Sayıları 300’ü geçen köylülerden sadece birkaç kişinin katılımına izin verildi.

Dipsizgöl Köyü halkı adına açıklama yapan Çevre Koruma Platformundan Handan Alkan maden projesinin doğaya, kültüre ve yaşam haklarına zarar vereceğini belirterek su kaynaklarını ve geleceklerini korumak için karşı çıktıklarını açıkladı.