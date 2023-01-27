Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri'ni darbeden şahıslar adliyeye sevk edildi

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız’ı evinin önünde darbeden şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilerin sorusuna, "Biz saldırmadık, kendi yaptı" cevabını verdi.

İHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:01
Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri'ni darbeden şahıslar adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, geçen gün sabah saatlerinde evinden çıkıp arabasına binerken saldırdıya uğradı.

Yıldız, saldırının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri Yıldız’ı darbeden K.T ve H.T isimli şahsıları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıslar hakim karşısına çıkartıldı.

Şahıslardan biri adliye girişinde basın mensuplarının yönelttiği "neden darp ettiniz" sorusuna, "Biz saldırmadık, öyle bir şey yapmadık, kendi yaptı" cevabını verdi. 



saldırı Bekir Yıldız darp

İlgili Haberler

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri saldırıda ağır yaralandı

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri saldırıda ağır yaralandı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den çarpıcı uyarı: Tam 172 bin 880 futbol sahası büyüklüğünde...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den çarpıcı uyarı: Tam 172 bin 880 futbol sahası büyüklüğünde...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e göre İsveç ve Finlandiya üçlü muhtıraya uyuyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e göre İsveç ve Finlandiya üçlü muhtıraya uyuyor

En Çok Okunan Haberler