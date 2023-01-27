Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri'ni darbeden şahıslar adliyeye sevk edildi
Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız’ı evinin önünde darbeden şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilerin sorusuna, "Biz saldırmadık, kendi yaptı" cevabını verdi.
Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, geçen gün sabah saatlerinde evinden çıkıp arabasına binerken saldırdıya uğradı.
Yıldız, saldırının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri Yıldız’ı darbeden K.T ve H.T isimli şahsıları yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıslar hakim karşısına çıkartıldı.
Şahıslardan biri adliye girişinde basın mensuplarının yönelttiği "neden darp ettiniz" sorusuna, "Biz saldırmadık, öyle bir şey yapmadık, kendi yaptı" cevabını verdi.
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