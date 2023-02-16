Kahramanmaraş depremlerinden sonra hasar tespiti yapılan Sivas, Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından çevre illerde hasar tespiti yapılmaya devam ediliyor. AKP Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, depremden etkilenen Sivas’ın Gürün ilçesinin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:43
Kahramanmaraş depremlerinden sonra hasar tespiti yapılan Sivas, Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi
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Sivas’ın Gürün ilçesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilendiği bildirildi. İlçede köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçeyi AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ziyaret etti. Ziyarette hasarlı yapıları dolaşan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer ilk etapta ilçede eski cezaevi alanına 70 adetten oluşan konteyner kentin kurulacağını bildirdi.

AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, “Elazığ ile birlikte Gürün ilçemizde afetten etkilenen bölgeler içine alındı. Devletimiz milletimiz bütün kayıplarını öncelikler sırasına göre hepsini yerine getirir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz büyüktür. 85 milyon kardeşliğimiz devam ettiği sürece Türkiye’den büyük hiçbir devlet yoktur. Cenabı Allah beterinden saklasın” dedi.


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