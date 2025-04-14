Demet Evgar'dan 'Normal Doğum' pankartına sert tepki

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:30

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:30

Sivas'ta oynanan Fenerbahçe–Net Global Sivasspor maçında Sivassporlu futbolcuların sahaya çıkarken taşıdığı pankart gündem oldu. “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart ve altındaki “Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal değildir” ifadesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Pankartın ardından sanatçı Demet Evgar da sessiz kalmadı.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynadığı karşılaşma öncesinde taşıdığı pankart, kadınların ve kadın hakları savunucularının tepkisini çekerken, sosyal medya bu konuda adeta ayağa kalktı. Pek çok kadın, doğum şeklinin sadece kadının ve doktorun verebileceği bir karar olduğunu vurgularken, devletin bu konuda yönlendirici ve baskılayıcı diline karşı çıktı.

Oyuncu Demet Evgar ise yaptığı sert açıklamayla dikkat çekti. “Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Evgar'ın bu çıkışı, kadınların sesi olarak sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da tepkisini “Tamam, siz 'normal' doğum yaparsınız o zaman” diyerek ortaya koydu.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise tepkilere rağmen pankartı savundu. “Normal. Normal. Arkadaşlar, futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?” ifadeleriyle yapılan eleştirileri geri çevirdi.

Daha önce Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı "normal doğum" temalı kamu spotları ve “Annecim Başardık” kampanyası da benzer eleştirilerin hedefi olmuştu.