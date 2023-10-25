Sivas'ta 8 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
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