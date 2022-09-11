Sivas'ta feci kaza: 5 yaralı
Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazada Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır yolu üzerinde meydana geldi. S.Ö. (33) yönetimindeki 38 PF 655 plakalı otomobil Burhan köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yolda çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan B.Ö.(4), A.S.A.K.(21), GÖ.(32) ve S.E.Ö.(6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan G.Ö.’nün durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
- Yandaştan Tarkan’a köçek benzetmesi
- Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt