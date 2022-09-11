Sivas'ta feci kaza: 5 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

IHA
11 Eylül 2022 Pazar, 16:18
Sivas'ta feci kaza: 5 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kazada Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır yolu üzerinde meydana geldi. S.Ö. (33) yönetimindeki 38 PF 655 plakalı otomobil Burhan köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yolda çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan B.Ö.(4), A.S.A.K.(21), GÖ.(32) ve S.E.Ö.(6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan G.Ö.’nün durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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