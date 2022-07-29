Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane başvuranların sayısı 85’e yükseldi
Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 85’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemekten yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 85 kişi ilçede bulunan hastaneye başvurdu.
Burada ilk tetkikleri yapılan hastalardan durumu ciddi olan 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Yemekten yiyen Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da rahatsızlandığı tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.
Sivas Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Hafik Kaymakamı Kadir Algın yaptığı açıklamada öğleyin yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 85 kişinin ilçe devlet hastanesine başvurduğu, 5 kişinin kontrol ve tedbir amaçlı Sivas’a sevk edildiğini belirtti.
Celalettin Yazıcı isimli bir hasta yakını ilçede verilen cenaze yemeğinden sonra rahatsızlıkların baş gösterdiğini söyledi.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun