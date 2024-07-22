Sivas’ta 'kaçak cinsel ilaçlar' ele geçirildi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:01

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların ilkinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontroller sonucunda 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Diğer bir operasyonda ise insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler satıldığı bilgisi üzerine bir aktara operasyon düzenlendi. Aktarda yapılan aramada toplam 980 adet cinsel içerikli; macun, sprey, hap, krem, jel ve damla ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan iki şahıs hakkında işlem yapıldı.