Anaokuluna mescide 'isteyen' kılıfı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), anaokuluna mescit zorunluluğu getirilmesini, “İbadetlerini yerine getirmek isteyenlerin, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı” sözleriyle savundu.
Cumhuriyet; MEB’in, okulöncesinde ve ilkokulda mescit zorunluluğu getiren ve mevsimlik tarım işçilerinin okula devamlılığını velinin yükümlülüğüne bırakan yönetmelik değişikliğini gündeme getirmişti.
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da mescit düzenlemesini Meclis gündemine taşıyarak soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergesine verdiği yanıtta mescit düzenlemesinde zorunluluk bulunmasına değinmezken düzenlemenin “isteyenler” için yapıldığını savundu.
Yanıtta, “Okullarımızda çalışanlar başta olmak üzere ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin bu ihtiyaçlanm karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır” ifadeleriyle yetinildi.
CHP’li Kara, bakanın verdiği yanıta “Okulöncesi ve ilköğretime dair koyulan ibadethane zorunluluğu ideolojik bir perspektifi yansıtıyor. ÇEDES projelerinden bunu ayrı düşünmemiz imkân dahilinde değil” tepkisini gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- Ankara’da simide dev zam!
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!
- CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı istifa etti!