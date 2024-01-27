Anaokuluna mescide 'isteyen' kılıfı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:00

Cumhuriyet; MEB’in, okulöncesinde ve ilkokulda mescit zorunluluğu getiren ve mevsimlik tarım işçilerinin okula devamlılığını velinin yükümlülüğüne bırakan yönetmelik değişikliğini gündeme getirmişti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da mescit düzenlemesini Meclis gündemine taşıyarak soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergesine verdiği yanıtta mescit düzenlemesinde zorunluluk bulunmasına değinmezken düzenlemenin “isteyenler” için yapıldığını savundu.

Yanıtta, “Okullarımızda çalışanlar başta olmak üzere ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin bu ihtiyaçlanm karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır” ifadeleriyle yetinildi.

CHP’li Kara, bakanın verdiği yanıta “Okulöncesi ve ilköğretime dair koyulan ibadethane zorunluluğu ideolojik bir perspektifi yansıtıyor. ÇEDES projelerinden bunu ayrı düşünmemiz imkân dahilinde değil” tepkisini gösterdi.