Sivas'ta kar ve tipi hayatı felç etti: 226 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:10

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:10

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok kentte hayatı felç etti. Yoğun yağış nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre de, il genelinde ulaşıma kapanan 226 köy yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik verildiği aktarıldı.