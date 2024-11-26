Elazığ'ı 'kar' vurdu: Kapalı 103 köy yolundan 24'ü ulaşıma açıldı
Elazığ'da kardan kapanan 103 köy yolundan 24'ü ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 103 köy yolundan 24'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Merkeze bağlı 19, Baskil'de 27, Maden'de 4, Karakoçan'da 5, Keban'da 20, Kovancılar'da 1 ve Sivrice'de 3 köy yolu olmak üzere kapalı olan 79 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalar sürüyor.
Etiketler: #Elazığ #kar yağışı #Kar
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