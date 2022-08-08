Sivas’ta korkutan hortum

Sivas’ta lunapark yakınında çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:22
Sivas’ta korkutan hortum
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Sivas'ta saat 13.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan lunapark yakının da hortum çıktı. Bir anda ortaya çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O esnada oradan geçen Kadir Arslaner o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre devam eden hortum gözden kayboldu. 

"İLK DEFA DENK GELDİM"

Sivas’ta ilk defa hortum gördüğünü söyleyen Kadir Arslaner, “O sırada işe geliyordum. Poşetlerin uçtuğunu gördüm. O anda hortum oluşmaya başladı. Bende hemen videoya çektim. 20-30 saniye sürdü. Bizde uçmamak için kenara çekildik. Sivas’ta daha önce görmedim. Ben ilk defa görüyorum lunapark etrafında. Sivas’ta da ilk defa denk geldim” dedi. 



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