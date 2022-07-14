Balıkesir'de plajda hortum oluştu

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Plajı'nda hortum meydana geldi. Korkutan hortum, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:38

Yurttaşların Kurban Bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, Balıkesir'de anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

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Balıkesir hortum

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