Balıkesir'de plajda hortum oluştu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Plajı'nda hortum meydana geldi. Korkutan hortum, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yurttaşların Kurban Bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, Balıkesir'de anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.
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