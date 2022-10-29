Sivas'ta KYK yurdunda çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta KYK yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

IHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:52
Sivas'ta KYK yurdunda çıkan yangın korkuttu
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Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Kadı Burhaneddin Erkek Yurdunun A bloğunda havalandırma boşluğuna atılan izmaritten dolayı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğrencilerin panik yaşadığı yurtta yangın itfaiye ve yurt çalışanları tarafından söndürüldü. 


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