Sivas'ta KYK yurdunda çıkan yangın korkuttu
Sivas’ta KYK yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Kadı Burhaneddin Erkek Yurdunun A bloğunda havalandırma boşluğuna atılan izmaritten dolayı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öğrencilerin panik yaşadığı yurtta yangın itfaiye ve yurt çalışanları tarafından söndürüldü.
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