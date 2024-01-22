Sivas’ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Sivas’ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:08
Sivas’ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Zara ilçesi Bozkır köyü yakınlarında gerçekleşti.

Karşı istikametten gelen minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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