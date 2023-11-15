Sivas'ta 'şap' paniği: Karantina uygulandı, giriş çıkışlar yasaklandı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:34

Güncelleme: 15.11.2023 - 18:17

Sivas’ın İmranlı ilçe merkezinde Şap Hastalığı görülmesi nedeniyle İmranlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve bazı köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, “İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu’nun, 14.11.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve Altınca, Aşağıboğaz, Aşağıçulha, Başlıca, Beğendik, Bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, Körabbas, Kapımahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkezkılıçlar, Piredede, Uzuntemur, Yenikent, Yapraklıpınar, Yaylacık, Yeniköy, Yukarıçulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Yasaklara riyat etmeyenler hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi uyarınca 46.159 TL idari para cezası uygulanacaktır. Şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.