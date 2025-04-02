Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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AA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 07:59

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


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