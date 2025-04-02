Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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