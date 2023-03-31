Siverek’te bir kişi darbedilerek öldürüldü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:33

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 11:33

Ayvanat Mahallesi’nde, alınan bilgilere göre otomobilde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Ekibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede ismimin K.K. olduğu tespit edilen şahsın darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

K.K.’nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polisin yaptığı inceleme sonrası, olayla ilgili H.O. gözaltına alındı.