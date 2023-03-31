Siverek’te bir kişi darbedilerek öldürüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece geç saatlerde bir otomobilde ölü olarak bulunan şahsın darbedilerek öldürüldüğü öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:33
Siverek’te bir kişi darbedilerek öldürüldü
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Ayvanat Mahallesi’nde, alınan bilgilere göre otomobilde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Ekibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede ismimin K.K. olduğu tespit edilen şahsın darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

K.K.’nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polisin yaptığı inceleme sonrası, olayla ilgili H.O. gözaltına alındı.


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