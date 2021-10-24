Siverek’te feci kaza: 17 yaşında direksiyona geçti, 3’ü kardeş 4 çocuk öldü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 17 yaşındaki Ümit S.’nin kullandığı takla atan araçta bulunan 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti.
Siverek-Viranşehir karayolu kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında 17 yaşındaki Ümit S.'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu sürücünün 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Safi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı çocuklar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii’nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.
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