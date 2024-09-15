Sivil polis aracına cip çarptı: 1’i polis 4 kişi yaralandı
Malatya’da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1’i polis memuru 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde edilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptı. Araç daha sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu minibüsle çarpıştı. Kazada 1’i polis 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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