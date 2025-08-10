Sivrihisar'da 6 yıl sonra aynı baskı: Öğrencilere 'tarikat dayatması' isyanı

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 6 köydeki 50’ye yakın öğrenciyi, Menzil tarikatının merkezi olduğu ve tarikatın önde gelen isimlerinin yaşadığı iddia edilen Buhara köyündeki okula göndermeleri için baskı yaptığı ileri sürüldü.

Sivrihisar’daki ‘Buhara dayatması’ 2019 yılında da kriz yaratmış, öğrenciler ve velilerinin direnişi sonrası durdurulmuştu. 6 yıl sonra Sivrihisar’ın Kaldırım, Ahiler, Göktepe, Aktaş, Çandır, Gülçayır köylerindeki 50’ye yakın öğrenci mevcut gittikleri okullar yerine Menzil tarikatının merkezi olduğu belirtilen Buhara köyündeki okula gönderilmek isteniyor.

"BUHARA'YI İSTEMİYORUZ"

Kaldırım köyündeki öğrenci velileri, çocuklarına yapılan dayatmaya karşı çıkarken, Suat Bozkurtlu şunları söyledi:

“Bizim köyün tüm çocukları Ertuğrul Köyü’ndeki Yavuz Gülerce Ortaokulu’na gidiyor. Çocuklar memnun biz memnunuz. Benim iki çocuğumdan biri mezun oldu. Diğeri 6. sınıfta. 6 yıl önce de bizi okulumuzdan ayrılıp Buhara’ya gitmeye zorladılar. Ama direndik. Çocuklarımız Ertuğrul’daki okula gitmeye devam etti. Şimdi yine aynı dayatma ile karşı karşıyayız. Biz tüm köy okulumuzdan, öğretmenimizden, eğitiminden her şeyinden memnunuz. Orayı kesinlikle istemiyoruz.”

Velilerden Talat Akgidik de “Benim iki oğlum da Ertuğrul’daki okula gidiyor. Daha önce de bize okul baskısı yapıldı ama biz kabul etmedik. Çocuklar okullarından, eğitimden, öğretmenlerinden memnunlar. Biz de memnununuz. Biz eskiden FETÖ’nün okullarında olduğu gibi şimdi adı devlet okulu da olsa bir tarikat köyündeki okulda çocuklarımızın okumasından ve yarın ne ile karşılaşacaklarından endişeliyiz. Bugün iyi olan şeyler yarın çocuklara mal ediliyor. Meslek sahibi olmuş insanlar mesleklerinden men ediliyor. Okulumuzda bir sorun olsa biz talepte bulunurduk zaten. Şu an gittikleri okuldan çocuklarımız da biz de memnunuz. Diğer veliler de burada, hepimiz aynı fikirdeyiz. Buhara’yı istemiyoruz” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI BUHARA’YA GÖNDERMEYİZ"

Ahiler köyündeki öğrenci velileri de Buhara’daki okulu istemediklerini ve çocuklarını o okula göndermeyeceklerini belirtti.

Kendisi de iki çocuğunu Ertuğrul Köyündeki okula gönderen Ahiler Muhtarı Mutlu Turan şunları söyledi:

"Evlatlarımızın gittiği ve her şeyiyle memnun olduğumuz bir okul varken bizim evlatlarımızı zorla Buhara’ya göndermek istiyorlar. Her yıl aynı baskı. Buradaki hiçbir veli Buhara’daki o okula çocuğunu göndermeyecek. Göndermezsek servis vermeyeceklermiş. Vermesinler! Bizler kendi imkanlarımızla, gerekirse sırtımızda taşıyarak çocuklarımızı okullarına götürürüz ama yine de Buhara’ya göndermeyiz. Orası konum olarak da bize ters bir yer. Doğru düzgün yolu bile yok. Çocuklarımız orada hasta olsa, bir şeye ihtiyacı olsa nasıl ulaşacağız. Artık bu dayatmadan vazgeçilsin. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü bu dayatmadan, baskıdan vazgeçmeli. Biz şu an gittiğimiz okuldan memnunuz ve çocuklarımızı Buhara’ya göndermeyeceğiz."

ERTUĞRUL MUHTARI: OKULUMUZU DA KAPATACAKLAR

Buhara İlköğretim Okulu’na gönderilmek istenen öğrencilerin şu anda gittiği Yavuz Gülerce İköğretim Okulu’nun yer aldığı Ertuğrul Muhtarı Ender Akbay da gelişmelerden endişeli. Muhtar Akbay, “6 yıldır her yıl bu zorlamayı baskıyı yapıyorlar. Eskiden Ertuğrul Köyümüzdeki okulumuzun mevcudu 250 öğrenciydi. Şimdi 75’e indi. Bu yıl 40-50 çocuğu daha bizden koparırlarsa, gelecek yıl mevcudumuz 30 kişi kalacak. Sonra bizim okulu da kapatıp tüm bölgeyi Buhara’ya gönderecekler. Biz okulumuzun kapanmasını asla istemiyoruz. Kaymakamdan ilçe Müdüründen talebimiz bu baskılardan vazgeçilmesi” dedi.

ÇAKIRÖZER: EVLATLARIMIZIN, AİLELERİNİN HUZURUNA DOKUNMAYIN

Öğrenci velileri ile bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen CHP’li Utku Çakırözer ise öğrencileri, velileri huzursuz eden bu karardan derhal vazgeçilmesini istedi.

Sivrihisar’da bundan 6 yıl önce de öğrencilerin, velilerin aynı dayatma ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Çakırözer, şunları kaydetti:

"Bundan 6 yıl önce de aynı köylerde, Kaldırım, Ahiler, Göktepe ve diğer mahallelerde dönemin ilçe müdürü ve kaymakamı ailelerin çocuklarını gönderdiği okulu değiştirmek istedi. O dönem veliler bir tarikat köyünün dibindeki okula çocuklarını göndermemek için direndiler ve bu baskı durdurulmuştu. Şimdi 6 yıl sonra bu dayatma yeniden hortlamış durumda. Kaldırım, Ahiler, Göktepe, Aktaş, Çandır, Gülçayır mahallelerinde çocukların şu anda gitmek oldukları okullar yerine buradaki bir tarikata mensup olan köyün dibinde kurulmuş olan Buhara okuluna götürmeleri yönünde karar çıkarılmak isteniyor. Muhtarlara bu yönde de zorlamalar yapıldığı baskısı bizlere erişti. Velilerimizle görüştük hiçbiri okullarını değiştirmek istemiyor. Çocuklar okullarını değiştirmek istemiyor. Okullarından memnun. Öğrenciler mutlu oldukları okullarına devam etsinler, velilerin huzuru kaçırılmasın. Biz velilerimizle yan yanayız. Onların derdi bizim derdimiz. Veliyi, öğrenciyi huzursuz eden adımlardan derhal kaçınmalı. Evlatlarımızın huzuruna dokunmayın. Milli Eğitimden, Kaymakamlıktan, Valilikten talepleri aynı biz de bu taleplerin sözcüsüyüz."