Siyaset bilimci Prof. Dr. Taha Parla hayatını kaybetti

Siyaset bilimci, yazar, çevirmen, İletişim Yayınları'nın kurucularında Prof. Dr. Taha Parla, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Siyasal düşünce tarihi alanında önemli akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Taha Parla yaşamını yitirdi.

İLETİŞİM YAYINLARI DUYURDU

Parla’nın ölümü, kurucularından olduğu İletişim Yayınları’nın X hesabından duyuruldu.

Yayınevinden yapılan açılamada, "Yayınevimizin kurucularından, dostumuz, yazarımız, çevirmenimiz Taha Parla'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri Cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan literatürün yapı taşları arasındadır... Saygıyla anıyoruz..." denildi.

Metis Yayınları da "Taha Parla’yı Kaybettik Türkiye’nin düşün dünyasına derin katkılar sunan, siyasal düşünce tarihimizin en önemli isimlerinden Taha Parla’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimize sabır ve güç diliyoruz" ifadesini kullandı.

TAHA PARLA KİMDİR?

1945 doğumlu Taha Parla, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı.

Columbia Üniversitesi'nde master ve doktorasını yaptıktan sonra, 1976-1982 ve 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye'de siyasal kültür ve rejim tartışmaları üzerine çok sayıda önemli esere imza atan Parla'nın kitapları arasında Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmî Kaynakları serisi ve Türkiye'nin Siyasal Rejimi 1980-1989 bulunuyor.