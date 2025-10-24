Siyasi partilerden TELE1’e kayyuma tepki…

TELE1 Televizyonu'na kayyum atanmasına siyasi partiler tepki göstererek, medyaya dönük saldırıları kınadı.

DEM PARTİ: TELE1’E KAYYUM ATANMASINI EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ

DEM Parti sosyal medya hesabından TELE1'e kayyum atanmasını kınadı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

"TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz.

Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz.

İktidarı, araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz!"

SOL PARTİ: 19 MART DARBE SÜRECİ TELE1 İLE SÜRÜYOR

SOL Parti sosyal medya hesabı X'ten TELE1'e kayyum atanmasına dair tepki gösterdi. "19 Mart’la başlayan darbe süreci Tele 1’e kayyum atamasıyla sürdürülüyor" açıklaması yapan SOL Parti "Merdan Yanardağ ve Tele 1 emekçilerinin özgür sesi, halkın sesi susturulamayacak!" dedi.

SOL Parti'nin açıklaması şöyle:

"19 Mart’la başlayan darbe süreci Tele 1’e kayyum atamasıyla sürdürülüyor.

Kayyum rejimi, bu yeni saldırısıyla “casusluk” adı altındaki soruşturmanın amacını net biçimde ortaya koymuştur.

Tele 1’e yönelik bu saldırı özgür basının susturulduğu muhalefetsiz bir siyasal düzen içinde, seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim kurgusunun parçasıdır.

Bu zorbalıklar toplumun bu rejimden kurtulma iradesini ve kazanma azmini daha da pekiştirecektir.

Her alanda dayanışmanın ve mücadelenin barikatlarında birleşip bu karanlıktan ülkemizi mutlaka kurtaracağız.

Merdan Yanardağ ve Tele 1 emekçilerinin özgür sesi, halkın sesi susturulamayacak!”

TKP: TELE1 EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

TKP'nin mesajı ise şöyle oldu:

"AKP iktidarının bu sabah saatlerinde hukuksuz ve akıl dışı suçlamalarla gazeteci Merdan Yanardağ’ı gözaltına alması, sonrasında da polis eşliğinde Tele 1’e el koyup kayyım ataması her yönüyle skandaldır.

Kanala Yeni Şafak adlı gazeteden birinin kayyım olarak atanması ise niyetlerini en sade şekilde gözler önüne sermektedir.

İktidarın bu hukuksuz saldırısına karşı Merdan Yanardağ’ın ve Tele1 emekçilerinin yanındayız.

Bu saldırılar mutlaka durdurulacak, tüm hukuksuzlukların hesabı elbette sorulacak."

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel, TELE1'e kayyum atanması sonrası açıklama yaptı. İktidara tepki gösteren Özel, "“Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!” diye seslendi.

Özel'in sözleri şöyle oldu:

"Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.

Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!

TELE1 emekçilerinin yanındayız.

Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!"