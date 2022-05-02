Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:39

Siyasi partiler arasında bayram ziyaretler bayramın ikinci gününde (yarın) yapılacak. Medyascope'ta yer alan habere göre, Ana muhalefet partisi CHP, bütün siyasi partilerle görüşecek. CHP; AKP, MHP ve Vatan Partisi ile video konferans yöntemiyle bayramlaşacak. CHP diğer partilerle ise yüz yüze görüşecek. Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi kabul heyeti; PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, PM Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer’den; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel başkanlığındaki ziyaret heyeti ise Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ’dan oluşuyor.

CHP’nin bayramlaşma programı şöyle:

İYİ PARTİ, MHP VE HDP İLE GÖRÜŞMEYECEK

İyi Parti ise MHP ve HDP ile görüşmeyecek, AKP ile video konferans yoluyla bayramlaşılacak.

İyi Parti’nin ziyaret kabul heyetinde; Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu yer alırken ziyaret heyeti ise Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Sosyal Politikalar MYK Başkanı Ceren Genç’ten oluşuyor.

İYİ Parti’nin bayramlaşma programı şöyle:

HDP'DEN ALTILI MASADAN DÖRT PARTİYE ZİYARET



HDP ise altılı masada yer alan dört muhalefet partisi ile görüşecek.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ve PM üyesi Aylin Hacaloğlu ziyaret heyetinde, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Sultan Özcan ve PM üyesi Ali Özkan ise kabul heyetinde yer alacak.

HDP heyeti yarın saat 10:15’te Gelecek Partisini, 10:40’ta CHP’yi, 14:10’da Saadet Partisi’ni, 15:30’da ise DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.