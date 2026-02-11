Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: İşte en çok üyesi olan 9 parti!

Sosyo-ekonomik verileri kamuoyuna derleyen Veri Kaynağı, Şubat 2026 tarihinde siyasi partilerin güncel üye sayısını açıkladı.

TBMM ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgilere göre paylaşılan sonuçlarda, üye sayısı yüz bini geçen siyasi partiler listelendi.

Buna göre AKP, 11,5 milyon üyesiyle en çok üyesi olan siyasi parti oldu. AKP'yi 1,9 milyon üye ile CHP izledi.

HANGİ PARTİNİN KAÇ ÜYESİ VAR?

İşte en çok üyesi olan siyasi partiler:

AKP: 11 milyon 543 bin 301

CHP: 1 milyon 922 bin 757

Yeniden Refah Partisi: 652 bin 933

Milliyetçi Hareket Partisi: 498 bin 21

İYİ Parti: 391 bin 731

Saadet Partisi: 314 bin 86

Demokrat Parti: 309 bin 27

DEVA Partisi: 125 bin 962

Anahtar Parti: 105 bin 342