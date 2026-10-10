Siyasilerden Ataşehir Belediyesi başkan vekilliği seçimine tepki: 'Yalan dolan, hile hurda ile çöktüler'

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Başkan Vekili Murat Güneş’in de tutuklanmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı.

CHP ve YENİ Parti grubunun seçime katılmama kararı alması üzerine oylama, Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan ile başladı. Seçimin ilk 3 turunda salt çoğunluk sağlanamadı.

Dördüncü turda ise, 18 oy alan Orhan, başkanvekili başkan vekili seçildi, 2 oy ise boş çıktı.

Serdar Orhan'ın başkan vekili seçilmesinin yankıları sürerken, siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun:

Yalan dolan, hile hurda ile Ataşehir Belediyesi'ne çöktüler. Halkın seçtiği yönetimi tutuklamalarla, meclis pazarlıklarıyla gasp edenler, milletin iradesine el uzatanlar, gün gelecek milletin tokatıyla gidecek.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek:

Bugün Ataşehir’de tarihin utanç sayfalarında yerini alacak bir siyasi gasp yaşandı.

Seçilmiş Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’i ve yerine seçilen Başkanvekilimiz Murat Güneş’i asılsız ithamlarla tutuklayan iktidar, tehditle, masa başı oyunlarla, siyasi mühendislikle Ataşehir Belediyesi’ni gasp etmiştir!

Ataşehirli komşularımızın sandık iradesini hiçe sayan bu tutum karşısında YENİ Parti olarak seçime girmeme kararı aldık.

Milletin gözü önünde yaşanan bu hırsızlığın bedelini milletimiz sandıkta ödetecek. Hiçbir güç millet iradesinden büyük değildir!

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

Karşımıza çıkmaya cesareti olmayanlar, milleti sandığı milletin önüne koymayanlar, yine bir talimat zinciri içerisinde devletin polislerini karşımıza diktiler. Şu anda belediye meclis üyeleri 20 metre geride bu seçim kurulunun önüne giremiyor.

Ataşehirliler diğer tarafta seçim kurulu bahçesinin duvarının önüne yüzlerce polis getirilmiş, engelleniyor ve seçim kurulundan içeriye giremiyorlar.

Her gün okullarda şiddetler, katliamlar gerçekleşiyor. Devletin polisi, devletin kolluk gücü tamamen muhalefeti, toplumsal muhalefeti sindirme aracı olarak kullanılıyor.