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Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı'dan 'Ataşehir' açıklaması

Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı'dan 'Ataşehir' açıklaması

10.10.2026 13:32:00
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Haber Merkezi
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Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı'dan 'Ataşehir' açıklaması

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açıklama yapan butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı, "Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin bu yöntemlerle değiştirilmesine dayanan bir seçim meşru değildir. Bugün yapılan seçim, Ataşehir halkının iradesinin açıkça gasp edilmesidir. Ataşehir’in iradesi Ataşehir halkınındır. Cumhuriyet Halk Partisi, yapılacak ilk seçimde Ataşehir’i yeniden kazanacaktır" dedi.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'nin sözcülüğüne atanan Müslim Sarı, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine AKP adayı Serdar Orhan'ın seçilmesine yönelik açıklamada bulundu. 

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"31 Mart’ta 139 bin oyla, yüzde 56,39’luk halk desteğiyle kazandığımız Ataşehir’de, CHP listelerinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesiyle Meclis aritmetiği değiştirildi. Ardından Belediye Başkan Vekilimiz Murat Güneş tutuklandı. Bu oyuna alet olmamak için bugün yapılan Ataşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP Grubu olarak katılmama kararı aldık.

Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin bu yöntemlerle değiştirilmesine dayanan bir seçim meşru değildir. Bugün yapılan seçim, Ataşehir halkının iradesinin açıkça gasp edilmesidir. Ataşehir’in iradesi Ataşehir halkınındır. Cumhuriyet Halk Partisi, yapılacak ilk seçimde Ataşehir’i yeniden kazanacaktır."

İlgili Konular: #CHP #Müslüm Sarı #Ataşehir Belediyesi #mutlak butlan

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